2 foul throw ni Mark Yee sinandalan ng Patriots

Mga laro Biyernes:

(Alonte Sports Arena/Laguna)

4:00pm – Pangasinan vs Davao Occidental

6:00pm – Rizal vs Bataan

8:00pm – Manila vs Binan

SINELYUHAN ng beteranong forward na si Mark Yee ang dalawang free throws, na siyang natatanging puntos sa kabuuang laro, para sa hometown bet na Paranaque Patriots upang maungusan ang Zamboanga Master Sardines 65-62, habang nagawang sumosyo sa liderato ng unbeaten na Quezon Huskers gayundin ang ika-apat na sunod na panalo ng South Cotobato Warriors, Miyerkoles ng gabi sa sixth season ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) elimination round sa Alonte Sports Center sa Binan, Laguna.

Matapos isalpak ni Philip Manalang ang isang layup tungo sa 63-60 bentahe sa nalalabing 1:05 sa laro, kumana ng panibagong basket si Jaycee Marcelino para sa isang three-point play mula sa foul ni Keith Pido sa nalalabing 45.5 segundo. Subalit nagmintis si Marcelino sa importanteng freebie para manatiling tangan ng Patriots ang 63-62 bentahe.

Mula sa rebound ni Marcelino galing sa mintis na tres ni Yee, nagkaroon ng pagkakataon ang Warriors na makuha ang kalamangan, ngunit nagawang maagaw ni Yee ang bola kay Kenneth Alas, na kinalauna’y isinalpak ang dalawang free throws tungo sa 7-2 kartada katabla ang Zamboanga para sa eighth spot.

Tumapos si John Paul Sarao ng 17 puntos, limang rebounds at dalawang blocks para pangunahan ang atake ng Paranaque na sinegundahan ni Manalang sa 13 points, pitong assists at tigalawang rebounds at steals, gayundin si John Uduba na may 11 points at walong boards. Nasayang naman ang inilista ni Marcelino na 18 points, pitong rebounds, apat na assists at dalawang steals na sinuportahan ni John Mahari sa 10 points at walong rebounds.

Naging madali naman para sa Quezon Huskers na makuha ang kanilang ikapitong sunod na panalo nang ipawalang-bisa ang ningning ng Imus Agimat VA Drones sa pamamagitan ng 100-73 panalo na pinagbidahan ng homegrown na si Mark Alcala sa 18 points at apat na boards, na sinegundahan ni Will Allen Gozum sa 12 puntos sa 5-of-6 shooting kaakibat ang apat na rebounds, gayundin sina Rodel Gravera at Judel Ric Fuentes sa tig-10 marka.

Nanatili namang walang panalo ang Imus sa 0-9 rekord na sinubukang buhatin ni Luis Tapenio na humakot ng game-high 20 puntos, limang assists, apat na rebounds at tatlong steals, katulong si Kobe Camacho sa 13 points, anim na assists at apat na boards.

Nalampasan naman ng South Cotobato ang pagsubok na hatid ng Marikina Shomasters na nagtapos sa 76-72 kasunod ng clutch triple ni Nico Elorde para sa 12 points kasunod ng 3-of-4 shots sa tres, kasunod ni Chris Dumapig sa 11 points at pitong rebounds tungo sa 6-3 marka, habang nalubog sa 1-8 rekord ang Marikina na binuhat ni Ahron Estacio sa 17 puntos at Eloie Tan sa 12 markers. (Gerard Arce)