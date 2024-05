WSC nagsimula na, mag-ingat sa ‘iktad’

Magandang araw mga kasabong, busy ngayon ang mga idol natin sa industriya ng sabong dahil nagsimula na kahapon, Mayo 22, ang World Slasher Cup II – ang Olympics of cockfighting.

Tiyak na halos lahat ng sikat na breeders at sabungero sa Pilipinas ay sumali sa nasabing event na magtatapos sa Mayo 28, mula eliminations hanggang finals ay bibitawan ang mga tigasing warriors sa ruweda ng Smart Araneta Coliseum.

Kahapon ang unang araw ng eliminations at may babala ang WSC, wala umanong online betting at livestreaming ang mga laban kaya maging maingat sa mga manloloko.

Siyempre kahit sa loob ng sabungan ay may mga manloloko din diyan kaya mga kanokis mag-ingat sa mga “iktad”, kahit World Slasher Cup iyan ay may mga mandurugas na umaaligid diyan kaya sana ito ang bantayan ng management doon, palaging may biktima ang mga “iktad” diyan, kawawa iyung mga mamumusta na parehas lumaban.

***

Iyung mga taga-La Union at kalapit lugar tulad ng Ilocos Sur, may 2-Cock/BullStag Timbangan Derby sa Mayo 25 sa Sabado sa Balaoan Aksyon Coliseum, baka gusto ninyo mag-entry o magtrabisya, maganda po palaban nila doon, maayos at slight istrikto na sila. Mapaparehas ang pusta.

***

Bukas (Biyernes) may 4-Cock Derby sa New Antipolo Coliseum sa Antipolo City, pa-derby ito nina Ka Rex Cayanong at Boss Manny Ko.

***

Belated Happy 13th birthday kay Rowjon Leonzon noong May 13.