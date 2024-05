Walang paggalang sa batas, awtoridad

Sa bawat sulok ng Metro Manila, tila paulit-ulit ang eksena ng mga kababayan nating naglalagay ng kanilang mga personal na gamit at tindahan sa mga bangketa, naglalagay ng mga ilegal na istruktura sa mga pampublikong lugar, at sumusuway sa mga simpleng batas trapiko. Hindi ito bago sa atin. Araw-araw, makikita natin ang MMDA na nagpapatupad ng mga clearing operations upang alisin ang mga obstruksiyon sa ating mga kalsada. Subalit, sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala at pagpapatupad ng mga batas, tila marami pa rin ang walang respeto sa awtoridad at sa mga regulasyon.

Sa mga video ng MMDA clearing operations, hindi maiiwasang mapansin ang galit at reklamo ng mga tao na natatanggalan ng kanilang mga ilegal na konstruksyon. Nakakatawa at nakakainis isipin na tila ang mga tao ay inaasahang mabigyan pa ng abiso bago tanggalin ang kanilang mga ilegal na struktura. Para bang magnanakaw na nagrereklamo dahil hindi sila sinabihan ng pulis na aarestuhin na sila. Hindi natin kailangan ng abiso upang gawin ang tama.

Ang mga sitwasyong ito ay malinaw na pagpapakita ng kawalan ng disiplina at paggalang sa batas sa ating lipunan. Bakit nga ba marami sa ating kababayan ang ganito? Ang sagot ay masalimuot at maraming aspekto. Isa na rito ang kakulangan sa edukasyon at kamalayan sa kahalagahan ng batas. Maraming tao ang hindi nakakaunawa na ang mga batas ay ginawa upang protektahan ang kapakanan ng lahat, at hindi upang pahirapan ang buhay ng mga indibidwal. Ang simpleng paggalang sa pedestrian lane, tamang pagparada, at wastong pagtatapon ng basura ay mga bagay na maaaring magmukhang maliit, subalit may malaking ambag sa kabuuang kaayusan ng ating lipunan.

Isa pang dahilan ay ang kawalan ng tiwala sa awtoridad. Marami ang may negatibong pananaw sa gobyerno at mga ahensya nito dahil sa malalim na ugat ng korapsyon at hindi pantay-pantay na pagpapatupad ng batas. Kapag ang mismong mga tagapagpatupad ng batas ay hindi rin sumusunod dito, nawawalan ng moral na awtoridad ang gobyerno na ipatupad ang mga regulasyon. Nguni’t, hindi sapat na idahilan ang mga bagay na ito upang patuloy nating ipagwalang-bahala ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan.

Ang mga clearing operations ng MMDA ay hindi lamang para alisin ang mga pisikal na obstruksiyon sa kalsada, kundi para rin ituro sa atin ang kahalagahan ng pagsunod sa batas. Ang mga bangketa ay para sa mga naglalakad, hindi para sa mga tindahan o paradahan ng sasakyan. Ang mga pampublikong kalsada ay para sa malayang daloy ng trapiko, hindi para gawing personal na garahe o palengke.

Hindi rin sapat na basta na lamang natin tanggapin ang mga batas at regulasyon. Kailangan din nating magkaroon ng aktibong partisipasyon sa paghubog ng mga ito. Bilang mga mamamayan, may karapatan tayong ipahayag ang ating mga saloobin at mungkahi sa mga patakarang ipinapatupad ng gobyerno. Subalit, ang karapatang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi natin maaring idahilan ang ating mga hinaing upang ipagpatuloy ang pagsuway sa batas.

Ang mga simpleng regulasyon ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay kung lahat tayo ay susunod. Ang paggalang sa batas at awtoridad ay isang hakbang tungo sa mas maayos na kinabukasan para sa ating lahat.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.