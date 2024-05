Vice Ganda magbubukas ng sariling comedy bar

Ngayon pa lang ay excited na ang fans ni Vice Ganda, pati netizens, sa pagbubukas ng comedy bar nito sa Quezon City.

Tanong nga ng mga Marites sa online world, tatapatan nga ba ni Vice si Allan K sa pagmamay-ari ng mga comedy bars?

Actually, imbes na intrigahin ang dalawang comedian-host, eh, dapat pa nga natin silang purihin dahil muli nilang binubuksan ang mga nagsarang entertainment bars during pandemic.

Mas marami silang nabibigyan ng trabaho and at the same time ay marami rin silang mas mapapasayang mga tao dahil sa pagpunta sa mga comedy bars.

Kung matatandaan, maraming stand-up comedians, waiters, at iba pa ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang lahat ng comedy bars during pandemic.

Nauna nang buksan ni Allan ang kanyang Clowns Republik na nakapuwesto pa rin sa dating bar niyang Klownz Comedy bar noong November 2022 at unti-unti na ngang nagbalik ang sigla ng mga entertainment bars.

At inaabangan na ngayon ang bonggang pagbubukas ng Vice comedy bar, na either first week or second week daw ng June.

Matatagpuan ito sa kahabaan ng Eugenio Lopez, Jr. Dr. malapit lang sa ‘PBB House’ at ABS-CBN Building.

For sure, star-studded ang pagbubukas nito na pangungunahan mismo ng Unkabogable Phenomenal Star.

Marami nga akong kakilala na bet na bet rumampa sa stage ng comedy bar ni Meme Vice at mag-perform. Usap-usapan nga sa social media ang bonggang interior, stage, at sound system ng newest comedy bar in QC.

Knowing Vice, hindi ito papayag na pucho-pucho lang ang bar niya. Dapat pasabog ito at world-class. Gaya na lang ng Eureka Super Club niya sa Angeles, Pampanga na nag-open sa public noong Marso.

Nakakatuwang isipin na ang mga katulad nina Allan K at Vice na marunong lumingon sa kanilang mga pinanggalingan. Kahit gaano man kataas at kalayo ang kanilang narating sa showbiz, hindi pa rin nila nakakalimutang balikan ang comedy bar kung saan sila nagsimula.

Congrats Meme Vice sa iyong bagong business venture! (Ogie Rodriguez)