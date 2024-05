Tom Rodriguez, Clint Bondad nagpakilig sa Instagram

Kaloka ang mga netizen, ang bilis tumakbo ng mga utak, ang bilis manghusga!

Imagine, dahil lang sa pangyayari na si Tom Rodriguez lang ang pina-follow ni Clint Bondad sa Instagram, kung saan-saan na umabot ang chika, at kung ano-ano na ang inisip nila.

At siyempre, walang pakundangan ang mga faney sa pag-usisa, pag-assume, ha!

“Kayo na ba?”

“He’s following 1 person now, what’s the tea?”

“And it’s Tom who filed for divorced OMG is this a sign regarding sa mga blind item?”

“Tom and Clint?”

“Totoo nga ang chikaaa si Tom Rodriguez lang finollow niya. Wahahaha.”

“ClinTom!”

“Stay strong po sa inyo ni Tom, spread love and wings!”

“Tom is the only person Clint following. Kilig.”

“I ship them both as brothers. Tom X Clint.”

“Kilig din ako sa kanila.”

“Guwapo ni Clint. Bagay sila ni Tom. Charot.”

“Sana all talaga.”

“Remake ng ‘My Husband’s Lover?”

“Team ClinTom, so kilig!”

Oh, kaloka, ‘di ba? Hindi ba puwedeng magkaibigan talaga sila?

Na pareho kasi sila nang naging sitwasyon, na ‘nahiwalay’ sa mga babaeng minahal nila, kaya mas madali silang nagkaunawaan, at alam mong nagkakaintindihan sila?

Sabi nga, kapag ang dalawang tao ay pareho ang pinagdaanan, mas marami silang pinag-uusapan.

‘Yun nga lang, dahil nasa showbiz sila, at dahil bongga ang social media ngayon, kaya nahahaluan talaga ng kung ano-ano.

Pero, aliw ako sa mga nagsasabing kinikilig sila para sa ClinTom!

Kaloka!