Dalawang araw matapos ipangalandakan na anak siya ng kasambahay upang patotohanan na siya ay Filipino citizen, lumabas naman ang mga dokumento sa imbestigasyon ng Senado para pasinungalingan ito.

Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isa-isang giniba ni committee chair Sen. Risa Hontiveros ang mga pahayag ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo hinggil sa kanyang pagkatao at sa kanyang pamilya.

Isiniwalat ni Hontiveros na ang itinuturo ni Mayor Guo na kanyang inang kasambahay na si Amelia Leal ay kasal pala sa ama ng alkalde na si Angelito Guo, batay sa birth certificate nito at ng kanyang dalawa pang kapatid.

Gayunman, wala namang lumabas na record sa Philippine Statistics Authority (PSA) na marriage certificate nina Angelito at Amelia, pati na ang birth certificate ng mga ito sa Pilipinas.

Doon inamin ni Mayor Guo na isang Chinese citizen ang kanyang ama pero nanindigan pa rin itong si Amelia ang kanyang ina na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin niya nakikita.

Naglabas din ng dokumento si Hontiveros para patunayang nakasama ni Mayor Guo ang dalawang kapatid sa mga biyahe sa abroad ng tatlong beses, taliwas sa naunang testimonya na hindi niya alam kung mayroon siyang mga kapatid.

Dahil dito, hindi na nakapagtimpi si Senador Raffy Tulfo at pinagalitan ang alkalde.

“Paulit-ulit mong sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay so parang fairy tale pinapalabas mong kawawa ka na galing ka ng humble beginning and nagsikap ka, yumaman ka etc. Hindi eh! Don’t use that word kasambahay kasi pinagloloko mo lang kami. Nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano magiging kasambahay ‘yung na¬nay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why we would lie,” diin ni Tulfo.

“Maraming butas ang statement mo, may itina¬tago ka talaga,” patutsada pa ng senador. “Ang ginagawa mo nililihis mo, kumukuha ka ng simpatiya sa publiko kasi that’s what the public really wanted to hear na ‘yung mga sad story na mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta roon eh. Huwag mo kaming lihisin doon, we know better. You cannot use that, huwag kang magpapakaawa dito po, mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka.”

Nanindigan naman si Mayor Guo na hindi siya nagsisinungaling dahil binigay lang ng kanyang ama ang birth certificate at hindi naman siya ang nag-asikaso nito. (Dindo Matining)