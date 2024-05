Sue Ramirez super yummy, delicious ang alindog

Super sweet ng mga latest photo ni Sue Ramirez kasama ang boyfriend niya. Ang bongga nga na sa kabila ng mga hiwalayan ngayon, heto at nananatiling matatag ang relasyon nila.

“Heaven is a place on earth with you,” sabi ni Sue sa photo nila.

Pero siyempre, ang mas nakaagaw ng atensiyon talaga ay ang mga solo photo ni Sue, na super sexy siya. Tatlong photo `yon na naka-2 piece bikini siya ng kulay dilaw.

At yes, angat na angat ang kaseksihan niya. Malaman kasi ang alindog ni Sue, at siyempre, super delicious at yummy talaga.

Malayong-malayo ang alindog ni Sue sa mga alindog ng iba na halos buto’t balat na lang. Ang alindog ni Sue ang tipo ng katawan na katatakaman talaga ng mga barako.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Grabe ka talaga Sue, ang seksi mo.”

“Mas maganda pa si Sue sa umaga. Grabe ang kaseksihan mo.”

“Napaka-gorgeous naman talaga ni Sue. Hindi katulad ng iba na ang payat-payat.”

“Ang init na ng panahon, lalo mo pang pinainit.”

“Beautiful and hottie!”

Well, true naman talaga, na mas maganda pa rin ang alindog ng mga kababaihan na malaman, kesa `yung halos labas na ang mga buto.

Bongga! (Dondon Sermino)