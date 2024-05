Nagpahayag kahapon si Presidential Adviser on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi mare-reelect si Vice President Sara Duterte sa anumang posisyon sa darating na 2028 elections.

Ayon kay Gadon, ito ay dahil na rin sa mga supporter at vlogger ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy na binabanatan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hinggil sa kanya umanong pagka-drug user.

“Even if she is paired with Leni (Robredo) who got and still has millions of solid vote, she will not make it. Because the Marcos supporters on the other hand, and the Ilocano votes will not be on her (Sara),” paliwanag ni Gadon sa kanyang press briefing sa Quezon City.

“They (Duterte supporters and vloggers) kept saying ‘bangag’ ang presidente how can she get the votes of Marcos’ loyalists and supporters and the Ilocano votes?” ani Gadon.

“Eh di mas lalong wala siyang patutunguhan kung halimbawa magsama ang pwersa ni (Speaker) Romualdez at Leni, much more if Romualdez and Leni join forces,” dagdag pa ni Gadon.

Samantala, ayon kay Gadon, ang Malacanang ang nagsabing isinusulong niya ang re-opening ng imbestigasyon ng ABS-CBN patungkol sa “property occupying.”