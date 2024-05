Ronald Oranza, iba pang siklista papadyak sa ACC Championships

NAKUMPLETO ng mga miyembro ng national road team ng PhilCycling sa pangunguna nina Ronald Oranza at John Paul Morales ang limang araw na training camp sa Zambales bago ang kanilang paglahok sa 2024 Asian Cycling Confederation (ACC) Championships for Road sa Kazakhstan sa darating na Hunyo.

Kabuuang 35 siklista ang nakibahagi sa training camp na pinangunahan ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane at suportado ni Rep. Doris “Nanay Bing” Maniquiz ng Ikalawang Distrito ng Lalawigan sa Balin Sambali sa Iba at sa Camp Kainomayan sa Botolan.

“The training camp’s important not only to keep the athletes in harness for the Asian championships but for them to bond them together further as a national team,” sabi ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino, na namumuno din sa PhilCycling.

Ang mga kampeonato ay nakatakda sa Hunyo 5 hanggang 12 sa Almaty, ang paglalakbay ng PhilCycling team sa pinakamalaking lungsod ng Kazakhstan ay suportado ng Philippine Sports Commission at POC.

Bibigyan din ng ACC si Tolentino ng 2024 Merit Award para sa kanyang huwarang kontribusyon sa paglago ng pagbibisikleta sa Asya.

Binubuo ang national road cycling team ng mga rider mula sa Philippine Navy-Standard Insurance, 7-Eleven-Cliqq ng Roadbike Philippines, Excellent, D’Reyna at Go-for-Gold.

Ang mga ito ay hinahawakan nina head coach Reinhard Gorantes at mga deputy coach na sina Virgilio Espiritu, Marita Lucas, Mark John Lexer Galedo at Joey de los Reyes. (Lito Oredo)