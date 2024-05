Raymond Gutierrez na-hurt ang back sa gym

Ilang araw rin na nasa bahay lang, nagpahinga at nagpagaling si Raymond Gutierrez.

Ayon sa twin brother ni Richard Gutierrez, na-hurt daw kasi ang likod niya habang nagdyi-gym last week.

“I’m not feeling well. I hurt my back in the gym so I’m resting now,” sey ni Raymond nang maka-message namin last week.

At kahapon nang kumustahin namin siya, sinabi niyang, “My back still hurts a bit. I went to a physiotherapist yesterday so hopefully ok na by tomorrow.”

Ang physiotherapist ay physical therapist who works with patients to help them manage pain, balance, mobility, and motor function.

May ibang trabaho rin si Raymond na hindi niya nagawa dahil nga sa nangyari sa back niya.

Samantala, naikuwento ni Raymond na marami siyang product launch na gagawin kaya hindi pa raw siya makaalis ng bansa.

May ilang trabaho rin kasi siya sa Los Angeles, California.

“Pero if may works ako dito (Pilipinas), dito muna ako,” sey ni Raymond.

Sa ngayon, si Raymond ay Creative Director ng kompanya ni Dra. Vicki Belo kaya sobrang busy rin siya sa iba’t ibang ganap ng Belo Medical Group.

May collaborations din siya sa iba’t ibang big brands at sobrang enjoy raw siya sa kanyang mga ginagawa.