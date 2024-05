Ranger Suarez sakalam mga bato sa Philadelphia

SAMPUNG (10) batters ang kinuryente ni Ranger Suarez sa loob ng seven innings para akayin ang Philadelphia Phillies sa MLB-best 35th win, ang 5-2 decision kontra Texas Rangers Martes ng gabi.

Wala pang talo sa siyam na starts ngayong season si Suarez, wala nang ibang mas matikas na pitcher kay Ranger sa Major League Baseball sa first two months ng 2024 season.

Sinabayan ng standing ovation ng crowd sa Citizens Bank Park nang i-pull out na sa seventh matapos ikahon si Leody Taveras via 91.6mph sinker para tapusin ang inning, kumonekta ng kanyang 11th homer sa season si Bryce Harper para ituloy ang isa sa best starts ng Phillies sa kasaysayan ng prangkisa.

Kinubra nila ang ‘W’ sa 35 ng first 49 games para duplikahin ang ginawa din noong 1976, ikinamada ni Jose Alvarado ang scoreless ninth para sa kanyang ninth save. (Vladi Eduarte)