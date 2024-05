Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na isang alkalde sa Pangasinan ang diumano’y live-in partner ni Mayor Alice Guo ang namamahala ng operasyon ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa Bamban, Tarlac.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Quality, inusisa ni Estrada si Guo kung may karelasyon ito matapos makatanggap ng impormasyon na may live-in partner na siyang nagpapatakbo ng POGO sa bayan ng Bamban.

“This is quite personal. Wala kang asawa, boyfriend, sigurado? Wala kang live in partner…na nagma-manage ng POGO operations sa Bamban?” tanong ni Estrada kay Mayor Guo. “Because I have received a very reliable information that you have a live in partner that manages POGO operations in your town.”

Mariin naman itong itinanggi ni ¬Mayor Guo at wala rin umano siyang nakarelasyong public official.

“Wala akong boyfriend, wala akong asawa, wala akong karelasyon. Wala po akong boyfriend na mayor,” diin ni Guo.

Ayon naman sa Facebook post ng isang Dong Ang Galing, si Mayor Dong Calugay ng Sual, Pangasinan umano ang kasintahan ni Mayor Guo. (Dindo Matining)