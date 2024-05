Pia invited sa Cannes red carpet ng ‘Apprentice’

Muli na namang nagpa-wow sa netizens si Pia Wurtzbach nang rumampa ito sa red carpet ng Cannes Film Festival nitong Lunes.

Ang bongga ni Pia, invited siya sa red carpet premiere ng ‘The Apprentice’.

Dinumog ang unang pagpapalabas ng movie na ito sa Cannes. Tungkol sa buhay ng tycoon na naging Miss Universe pageant owner from 1996 to 2015 at former US President Donald Trump ang nasabing pelikula.

Dapat lang na nandoon si Pia dahil siya ang huling naging Miss Universe bago iwan ni Trump ang Miss Universe Organization noong 2015.

Mukhang Hollywood Superstar na nga ang aura ni Pia sa Cannes kaya pinagkaguluhan din siya ng mga photographers at international media na nagko-cover ng 77th Cannes Film Festival sa France.

Samantala, after um-attend ng premiere night ay nagmamadaling umuwi ang Miss Universe 2015 sa kanyang hotel room para tutukan online ang ginanap ng Miss Universe Philippines Preliminary event.

Pinost pa ni Pia sa kanyang Instagram broadcast channel na ‘Life Updates with Pia’ ang photo na nanonood siya TV ng MUP prelims habang nagdi-dinner kasama ang stylist na si Perry Tabora at dalawa pang kaibigan.

Kahit busy sa work at events abroad, tutok pa rin talaga ang beauty queen sa mga kaganapan sa Pinas. (Ogie Rodriguez)