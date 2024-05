Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase ngayong Hulyo 29, 2024 para sa School Year 2024-2025 at matatapos sa Abril 15 sa susunod na taon.

Ang desisyon ng Pangulo ay bilang tugon sa kahilingan ng publiko na ibalik sa dating school calendar ang pasukan at ibalik ang tradisyonal na nakagawiang panahon ng pasukan.

Ayon sa Presidential Communications Office, nagkita at nag-usap ang Pangulo at Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio sa Malacañang at tinalakay ang dalawang opsiyon para sa implementasyon ng School Year 2024-2025 calendar para sa pagbabalik sa dating June to March school calendar.

Ang unang option ay 182 school days na may kasamang 15 Saturday classes, habang ang ikalawang option ay 167 araw na walang kasamang -Saturday classes at parehong matatapos sa Marso¬ 31, 2025, pero hindi ito pinaboran ng Pangulo dahil maiksi ang 167 na araw, habang kapag nag-Saturday class ay dagdag-gastos ito bukod pa sa makokompromiso ang kapakanan ng mga estudyante.

“Habaan na lang natin ‘yung schooldays. Para mata¬gal, dagdagan na lang natin ‘yung schooldays basta-basta huwag natin galawin yung Saturday. So school day will remain the same. Standard lang,” anang Pangulo sa pulong.

Sinabi ng Pangalawang Pangulo na naikonsulta na nila sa mga guro, mga opisyal ng paaralan at mga magulang ang mungkahing pagbabalik sa dating school calendar. (Aileen Taliping)