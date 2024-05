Inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikalawang pagbasa ang panukala na tiyakin na merong murang funeral package service na makukuha ang mga mahihirap na pamilya.

Ang panukalang Affordable Funeral Service Act (House Bill 102), na akda ni House Deputy Speaker at Cebu Rep. Vincent Franco Frasco ay naglalayong bawasan ang hirap na dinaranas ng mga namatayan.

“By passing the Affordable Funeral Service Act, the dignity of every Filipino is upheld, no matter the income class, and, equitable access to affordable funeral services is assured, alleviating the pain and sorrow that inevitably comes with death,” sabi ni Frasco.

“Therein lies the great injustice that the State must correct, if it is to uphold its duty, to protect the human dignity that every Filipino is entitled to, in life and, in death,” dagdag pa nito.

Sa ilalim ng panukala, dapat tiyakin ng mga funeral company na mayroon itong service¬ package na hindi lalagpas sa P20,000 ang pres-yo. Kasama sa package na ito ang mortuary service, kabaong, at mga kaugnay na serbisyo. (Billy Begas)