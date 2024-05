Ogie, Regine dadalawin si Michelle sa Australia

Nakaka-feel good talaga ang ‘modern family’ set-up nina Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid, at Michelle van Eimeren.

Si Michelle ang ex-wife ni Ogie at friends pa rin sila ni Michelle lalo na at may dalawa silang anak, sina Leila at Sarah.

Ang maganda pa, sobrang naging close si Michelle at ang wife ngayon ni Ogie na si Regine, ha!

Madalas nga silang magkasama sa pagbabakasyon.

Actually, madalas ding dumalaw sina Ogie at Regine kay Michelle sa Sydney, Australia.

Ang tsika nga sa amin, dadalawin na naman daw nina Ogie at Regine si Michelle, pati si Sarah, sa buwan ng June.

Nakapagpaalam na nga raw si Ogie sa ‘It’s Showtime’ at ilang araw siyang a-absent dahil pupunta nga sila sa Sydney.

Noong bago nga pala ang COVID-19 pandemic ay may pagkakataon din na nagpupunta ng Pilipinas si Michelle at nakaka-bonding niya sina Ogie, Regine, pati ang pamilya ng mag-asawa.

Bongga! (Jun Lalin)