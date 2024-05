Nico Quinal, EAC sinugatan Perpetual

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Centre)

9:00am – JRU vs Mapua

11:00am – EAC vs Arellano

1:00pm – Perpetual vs San Beda

3:00pm – UP vs UE

5:00pm – Ateneo vs Adamson

NAGPATULOY sa mahusay na pag-asinta ang beteranong guard na si Nico Quinal sa pagratsada ng puntos para sa Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals nang tapusin ang winning run ng University of Perpetual Help Systedm Dalta (UPHSD) Altas 60-49 sa pambungad na laro, habang kinarne ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers ang San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Golden Stags 86-64 Miyerkoles sa 2024 FilOil EcoOil 17th Preseason Cup sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sinundan ni Quinal ang magandang laro kontra sa San Beda University (SBU) Red Lions upang tulungang ilista ng Generals ang ikalawang sunod na panalo sa pagtala ng 14 puntos mula sa 5-of-9 field goals kabilang ang 3-of-6 sa three-point area.

Sumegunda sa iskoring si dating University of the East (UE) Red Warriors forward Harvey Pagsanjan sa 11 points, habang nag-ambag sina King Gurtiza ng walong puntos at apat na rebounds at Jan Luciano sa pitong puntos at tatlong assists.

Kontrolado ng EAC ang kabuuan ng laro na nagawa pang dalhin sa biggest lead sa 15 puntos sa 50-35 sa 3:58 ng third period mula sa layup ni Pagsanjan. Nalimitahan lamang sa pitong puntos si Altas leading scorer Christian Pagaran mula sa 3-of-10 shooting kasama ang apat na rebounds at tatlong assists, habang bumida naman si John Paul Boral sa 13 points upang malasap ng Perpetual ang unang talo sa 3-1 rekord, habang malinis naman sa 2-0 ang EAC.

Umabot sa 26 puntos ang kalamangan ng CSB Blazers sa fourth period mula sa jump shot ni Roger Ondoa sa 75-49 sa mahigit pitong minuto sa laro, kung saan hindi pinatikim ng kalamangan ang Baste.

Bumida ang mga bench player ng CSB mula kay Matthew Oli sa 12 points, Joshua Cajucom na may 10 marka, apat na assists at tatlong boards, at Irele Galasa sa 10 points at anim na rebounds, habang may ambag naman sina John Morales na walong puntos at tigatlong rebounds at assists, at Gene Carillo sa walong puntos para makamtan ang 2-1 rekord ng koponan.

Nalubog naman sa ikatlong sunod na pagkabigo ang San Sebastian sa 0-3 na hindi sapat ang pagtutulungan nina Raymart Escobido sa 13 points, Leonardo Velasco sa 11 points at anim na boards at Ralph Gabat sa 10 marka. (Gerard Arce)