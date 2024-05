Sinampahan ng graft at iba pang kriminal at administratibong mga kaso ang mayor, vice mayor at dalawa pang incumbent at dating mga konsehal ng bayan ng Cabiao, Nueva Ecija nitong Miyerkules sa Office of the Ombudsman dahil sa umano’y kaanomalyahan sa milyong piso na pondo ng nasabing bayan.

Sa 54-pahinang reklamong isinampa nina Councilor Julito “Jumar” Wycoco at indie film director Noel Montano, na kilala sa social media bilang “El Tarik,” ang mga isinakdal ay sina Mayor Ramil B. Rivera, Vice Mayor Marcelino Simbillo, Councilor Rav Kevin Rivera, dating Sangguniang Kabataan Federation President Leonard James Galang at businesswoman na si Ma. Luisa S. Galang.

Ang mga nasasakdal ay sinasabing lumabag sa Republic Act (RA) 3019 o’ ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act; RA 6713 o’ Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees and the Local Government Code of 1991.

Si Wycoco, na kapatid ng namayapang police general at National Bureau of Investigation director Reynaldo Wycoco, samantalang si Montano, na isa ring social media content producer, ay kapwa maghahain din ng mga kasong administrative laban sa mga salarin.

Matatandaang si Montano, ay nakapagsampa na ng kasong ‘planting of evidence’ laban sa mga matataas na opisyal ng Cabiao noong Marso, matapos siyang iligal na arestuhin ng mga ito at ikulong sa umano’y pag-aari ng isang granada. Inakusahan niya ang kapulisan na inutusan ang mga ito ng nasabing alkalde.

“Respondent public officials willfully, criminally and with evident bad faith, gave unwarranted benefits, advantage or preference to a private party by unlawfully conspiring to enrich their direct relative, Ma. Luisa S. Galang, for the supply of petroleum products (gas and diesel) to the municipal government without the benefit of a public bidding and in a manner that is onerous and grossly disadvantageous to the government,” nakasaad sa reklamo laban sa magkakamag-anak. (Allan Bergonia)