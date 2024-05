Marwin Taywan armas ng San Juan vs Mindoro

Mga laro Huwebes:

(WES Arena, Valenzuela)

4:00pm – Sarangani vs Muntinlupa

6:00pm – Bacolod City vs Nueva Ecija

8:00pm – Bulacan vs Valenzuela

NANATILING matalas ang mga arsenal ng 2019 league champion na San Juan Knights mula sa all-around at hot-shooting ni Marwin Taywan upang katayin ang Mindoro Tamaraws sa 95-65, gayundin ang patuloy na ratsada ng Batang Kankaloo-Caloocan nang pausukin ang Bicolandia Oragons 98-86, habang nakabalik sa winning column ang Abra Weavers kontra Manila SV Batang Sampaloc, 94-68, sa triple-header na salpukan, Martes ng gabi, sa sixth season ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa Strike Gymnasium sa Bacoor, Cavite.

Tumikada ang dating Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals guard ng kabuuang 15 puntos mula sa 5-of-8 field goal kasama ang 4-of-6 sa tres, habang lumista rin ng pitong rebounds, anim na assists at tatlong steals, samantalang nanguna naman sa iskoring si Michael Calisaan na tumapos ng 16 points sa 8-of-13 shots kabilang ang walong boards at tatlong dimes.

Kumarga rin ang ibang manlalaro ng San Juan para sa balanseng opensa mula kina homegrown player Orlan Wamar, Jr na may 11 points, anim na assistts, at tigatlong rebounds at steals, gayundin si Nikko Panganiban sa sarili niyang 11 pointts.

Nagsimulang lumaki ang kalamangan ng San Juan sa kalagitnaan ng second period mula sa 30-29 ay naglunsad ng 14-0 run para lumobo sa 44-29. Mas umigting ang atake ng Knights sa third quarter nang tapusin ang period 72-48, hanggang sa makuha ang pinakamalaking bentahe sa 33 puntos sa 93-60 sa huling dalawang minuto ng laro mula sa tres ni Galinato.

Tangan ng San Juan ang unbeaten rekord na 7-0 para pansamantalang kunin ang liderato na binubuntutan ng mga undefeated na Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX, Nueva Ecija Rice Vanguards at Quezon Huskers, habang nalaglag ang Mindoro sa 3-6 kartada na nakakuha ng doble pigura kay Andrew Estrella sa 14 points at anim na rebounds.

Apat na manlalaro naman ang tumapos ng doble pigura para sa Caloocan sa pagbida ni Ronnie Matias sa 16 pointts, 12 rebounds, walong assists, limang stealls at dalawang blocks para umangat sa five-game winning streak sa 5-1 rekord, habang nasadlak sa pinakamasamang 0-9 losing skid ang Bicolandia na pinangunahan ni Lord Hower Casajeros sa 19 puntos at siyam na boards.

Nanatiling hindi nakapaglaro si prized-big man Greg Slaughter para sa Manila Stars na nalasap ang 5-4 kartada na hindi sapat ang kinubra nina Shawn Umali sa 16 points at Rabeh Al-Hussaini sa 14 marka, kasunod ng pagsabog ni dating National University Bulldogs John Lloyd Clemente sa 23 points, siyam na rebounds at apat na assists para tapusin ang kanilang three-game losing skid sa 4-5 marka. (Gerard Arce)