KimJe, Isay Alvarez nagka-gap dahil sa politika

Nanay-nanayan kung ituring ng magkasintahang Kim Molina at Jerald Napoles ang beteranang film/TV and stage actress na si Isay Alvarez.

Isa si Isay sa nakasaksi ng pag-usbong ng romance nila at huli nila itong nakasama sa hit musical play na ‘Rak of Aegis’.

But sadly, nagawa ring maapektuhan ng politika ang kanilang friendship na nabuo out of their common love for theater.

Magkatunggaling kandidato kasi ang kanilang sinuportahan last presidential election. Maka-BBM si Isay at ang asawang si Robert Seña, habang maka-Leni-Kiko naman ang KimJe couple.

At gaya nina KimJe at Direk Darryl Yap na nagka-gap din, namalayan na lang nilang nag-drift apart na pala sila.

But the thing is, kailangan nilang magtrabaho ulit together. Ito ay para sa pelikulang ‘Seoulmeyt’ ng Viva at VinCentiments ni Direk Darryl. And during the movie’s presscon, natanong si Isay kung kumusta ang pakikipag-reunion niya sa KimJe tandem?

Actually, tila walang masyadong may alam sa naging gap nila. Pero si Isay na mismo ang nag-open up bilang nakumusta nga.

“Gaya nila ni Direk Da, nagkaroon din kami ng hindi magandang phase during the elections,” panimulang kuwento ni Isay.

“Very close kami. Marami akong anak-anakan sa teatro, marami ding nawala…

“Actually, hindi ko alam na ganun ang pakiramdam nila sa amin. Ako kasi hino-honor ko naman kung ano sila. So, I was expecting the same to be given to me.

“Hindi ko naman sila naringgan ng kahit ano. Pero alam ko, ‘yong mga kasama nila ay maraming sinasabi tungkol sa akin.”

Sa look test daw ng ‘Seoulmeyt’ sila unang nagkita ulit ng KimJe at aminado siyang hindi niya alam kung ano ang ie-expect.

“Hindi ko alam kung papaano ba kami, ano ang magiging dynamics namin kasi matagal kaming hindi nakapag-usap o nakapagkita. But it’s a happy reunion. I’m just so glad na tapos na… Tapos na ‘yong phase na ‘yon sa buhay at sana ganoon din ‘yong iba,” pagtatapos niya, na ang tinutukoy ay ang iba pang nagka-gap dahil sa mga political convictions.

Sa May 29 na nga pala ang simula ng theatrical run ng ‘Seoulmeyt’, ang ikatlong tambalan ng KimJe at ni Direk Darry Yap after ‘#Jowable’ at ‘Ang Babeng Walang Pakiramdam’.