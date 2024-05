Karla Estrada ‘di tsutsugihin ng TV5

Ang saya lang na umabot ng isang taon ang ‘Face 2 Face’ morning show ni Karla Estrada sa TV5!

Aba, ilang beses na ring naintrigang tsutsugihin na raw ang TV5 show ni Karla, pero puro intriga lang naman iyon dahil patuloy siya sa pag-ariba, ‘noh?!

Actually, noong Martes nga raw ay nag-taping na si Karla para sa anniversary episodes ng ‘Face 2 Face’.

Sobrang saya nga raw ng Queen Mother dahil kahit maraming mga nang-iintriga ay hindi naman nawawala ang kanyang show sa TV5 at mukhang lalo pang magtatagal iyon.

Sabi nga ng mga nakatsikahan ko, wala raw balak ang TV5 management na alisin ang morning show ni Karla.

Puwede lang daw mawala ang ‘Face 2 Face’ kung sakaling itutuloy ni Karla ang muling pagsali sa politika.

May tsika kasing muli siyang kakandidato para sa isang Party-list.

So kung magiging nominee siya ng Party-list na iyon ay kailangang i-give-up ni Karla ang regular show niya sa TV5.

Eh mukhang undecided pa yata si Karla tungkol sa bagay na iyon kaya abang-abang na lang tayo.

Anyway, ang tsika ng isang nasa TV5 studio nang mag-taping sina Karla ng kanilang first anniversary episodes ay ang bongga raw nun at kailangang abangan talaga.

Wow!