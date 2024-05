John Paul Gomez palag pa sa Hanoi GM Chess 2024

TIG-ISANG panalo at draw ang itinulak, Miyerkoles, ni Pinoy Grandmaster John Paul Gomez upang manatiling malakas ang kampanya sa Hanoi GM Chess Tournament 2024 na nilalaro pa rin sa Hoan Kiem Hanoi, Vietnam.

Draw sa unang round si Gomez sa kapwa Filipino na si IM Michael Concio, Jr. habang pinisak si FM Harshad ng India sa round 2 upang sumiksik sa three-way tie sa No. 3 spot tangan ang 1.5 puntos.

Nabigo naman si Concio kay GM Tuan Minh Tran ng Vietnam kaya napako ito sa kalahating puntos sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System habang may 90 minutes plus 30 seconds increment per move ang format ng orasan kaya dikdikan sa isipan ang mga chesser na kasali.

Magkasalo sa tuktok sina GMs Novendra Priasmoro ng Indonesia at Tran na may parehong may malinis na dalawang puntos.

Makakatapat ni Chess Olympiad veteran Gomez si IM Prin Laohawirapap ng Thailand sa round 3 habang makikipagpisakan si Concio kay CM Khuong Duy Dau ng host country.

Kailangan ay magpanalo pa sina Gomez at Concio upang malaki pa ang tsansa sa asam nilang titulo at makapag-uwi ng karangalan sa Pilipinas. (Elech Dawa)