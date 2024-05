Jia De Guzman prayoridad paglalaro sa national team

NAKAKONSENTRA muna si Alas Pilipinas women’s volleyball team captain Jia Morado De Guzman sa paglalaro at pagpapalakas sa pambansang koponan habang ‘wala pang plano’ at tinitimbang ang kanyang susunod na hakbang sa papayabong pa lamang nitong propesyunal na paglalaro.

“Sa ngayon kasi, I don’t have any plans yet after (the AVC Challenge Cup). Like I said sa press conference, priority ko ang national team ngayon,” sabi ng championship-caliber playmaker na si De Guzman na siyang mangunguna sa bagong kampanya ng Alas Pilipinas sa sariling lugar sa 2024 AVC Challenge Cup, na nagsimula na kahapon, Miyerkoles.

Nagbabalik sa kanyang ikalawa lamang na pagseserbisyo para sa bandila si De Guzman.

Huling naglaro ang eight-time Premier Volleyball League (PVL) Best Setter para sa eight-time champion Creamline noong 2023 Invitational Conference bago nagsimula sa kanyang kauna-unahang overseas club stint sa top flight na Japan V.League kasama ang koponan na Denso Airybees.

Noong 2023-24 season, nagtapos sina De Guzman at Denso na ikalima sa liga bago nasungkit ang championship sa Japan V.League Division 1 Cup, na isang post-season pocket tournament.

Bagaman wala pang nakatakdang planong pagbabalik sa PVL o sa pangalawang paglalaro sa Japan, hindi nagmamadali si De Guzman na magdesisyon kung saan niya susunod na dadalhin ang kanyang mga talento.

“Iyan ang tanong na hindi ko masagot sa ngayon dahil kapag tinawag kami para maglaro sa national team, kailangan talaga naming sagutin ang tawag. Parte iyan ng FIVB regulations, so even other imports from other countries kapag tinawag tayo sa national team, period, kailangan talaga bumalik at magsilbi sa flag kasi priority natin iyun,” sabi nito.

At kung bukas din siya na sundan ang landas ng kapwa Pinoy import na si Jaja Santiago sa kanyang patuloy na naturalization bid sa Japan, nilinaw ni De Guzman na sa ngayon, ang paglalaro para sa kanyang sariling bandila ang prayoridad.

Sa pagmumuni-muni sa kanyang katatapos na Japanese stint at sa pagbabalik sa pambansang koponan, nagpapasalamat si De Guzman sa patuloy na pagtitiwala na kanyang natatanggap mula sa kanyang tinubuang-bayan at sa kanyang bagong club team.

“I’m very thankful. Sobrang grateful ko rin kasi Denso was very welcoming and sobrang open sila to anyone coming into the team. With me and Rosa (Montibeller) na naninibago pa with the Japanese style of playing volleyball, sobrang willing sila to teach us every step of the way ever since I arrived there last August,” sabi ni De Guzman.(Lito Oredo)