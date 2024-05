Jaylen Brown, Jayson Tatum iniligtas Boston sa Game 1

NASAGAD ang top seed Boston Celtics bago naligtasan ang No. 6 Indiana Pacers 133-128 sa overtime sa Game 1 ng East finals Martes ng gabi (Miyerkoles sa Pilipinas).

Ibinaon ni Jaylen Brown ang panablang tres sa dulo ng regulation para mapuwersa ang OT bago nag-take charge si Jayson Tatum sa extra period at bumalik ang ingay ng home fans sa TD Garden.

Tinipa ni Tatum sa overtime ang 10 sa kanyang 36 points. Kinailangan din ng Celtics ang season-high 28 points ni Jrue Holiday, tumapos si Brown ng 26.

“Welcome to the NBA playoffs. You’ve just got to manage your emotions. Anything can happen,” ani Brown patungkol sa kanyang tying 3. “It’s not over until the final buzzer sounds.”

Host pa rin ang Boston ng Game 2 sa Biyernes (araw sa Manila). Trivia: talo ang C’s sa Games 2 ng first at second rounds.

Giniyahan ng 25 points, 10 assists ni Tyrese Haliburton ang Indiana na naghulog ng 13 3-pointers at umiskor ng 56 points sa paint laban sa Celtics team na walang 7-footer Kristaps Porzingis.

Umayuda si Pascal Siakam ng 24 points, 12 rebounds, may 23 at 10 pa si Myles Turner.

Namuhunan ang Celtics sa depensa, naglista ng 11 steals – tigatlo sina Brown, Tatum at Holiday. Nakapuwersa pa sila ng dalawang turnovers sa final 30 seconds ng regulation, ang pangalawa ay nag-resulta sa tres ni Brown na nagbuhol sa 117. Overall ay pinutakti ng 21 turnovers ang Indiana.

Nang huling mawalan ng posesyon si Haliburton, napunta ang bola kay Tatum sa tuktok. Nag-pump fake siya, nag-side step para ipagpag ang defender at pinakawalan ang 3 tungo sa 127-123 lead 43 ticks na lang. (Vladi Eduarte)