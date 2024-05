Ipis nag-evolve pa, kumalat sa buong mundo

“It’s an insect and humanity story.”

Ito ang naging pahayag ni Stephen Richards, assistant professor sa Baylor College of Medicine tungkol sa pinagmulan ng mga ipis!

Kung titignan, isang maliit na insekto lamang ito na may anim na manipis at maliit na paa pero hindi basta basta mapapatay at kinakatakutan pa ng marami.

Batay sa bagong pag aaral, kumalat na sa buong mundo mula Asya at Europa ang mga ipis!

Nakiki-ride umano ang mga ito sa tao kung kaya’t lalong kumalat sa ibat ibang bansa.

Ayon sa mga researcher, ang genes ng mahigit 280 ipis mula sa 17 bansa at anim na kontinente, nakumpirmang ang German cockroach ay ang specie na matatagpuan sa buong mundo.

Nagmula ito sa southeast Asia at nag-evolve bilang Asian cockroach.

At ang modern-day cockroach naman ay mas madaling nag-evolve ngayon kung saan kaya na nilang labanan ang mga pesticide!

Kaya kung mapapansin, hindi na ito basta-basta mapapatay ng isa o dalawang cockroach killer spray dahil kahit nahihilo na ay nakakabangon na uli para mampeste. (Natalia Antonio)