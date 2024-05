Ilusyon ng mga faney, Alden susunod daw: Kathryn Bernardo lumipad pa-Thailand

Natataranta ang mga KathDen fans nang mag-trending ang photos ni Kathryn Bernardo na nasa airport at palabas ng bansa.

Buong akala ng mga faney nina Kathryn at Alden Richards ay palipad na ng Calgary, Canada ang aktres para mag-shooting na ng upcoming movie nila na ‘Hello, Love, Again’.

Nag-expect kasi ang KathDen fans na matapos ang announcement nitong Linggo ay agad-agad magsisimula ang shooting ng reunion movie ng mga idolo nila.

Actually, magsu-shooting talaga si Kath, pero hindi sa Canada, kungdi sa Bangkok, Thailand at hindi pelikula ang gagawin niya kundi isang advertising campaign para sa shampoo endorsement niya.

Usually, sa Bangkok kinukunan ang halos lahat ng ad campaign ng international shampoo brand.

Kaya kapansin-pansin din sa mga kumalat na photos sa socmed na hindi kasama sa Team Kathryn ang paborito nitong hairstylist dahil international hair designer ang in-charge sa nasabing endorsement shoot in Thailand.

May mga delulu pang fans na umaasang susunod si Alden sa Bangkok para samahan si Kath.

Tatapusin lang daw nito ang hosting job sa Miss Universe Philippines bago mag-fly sa Thailand. Kaloka, eh magkaibang brand ng shampoo ang ine-endorse nila, ha!

Samantala, kahit may playdate na ang KathDen movie, ay hindi naman agad-agad masisimulan ang shooting nito.

Marami pang dapat ayusin na permits at papers.

May chika na baka sa late July or August pa magsimula ang shooting ng ‘Hello,Love, Again’.

Ganun pa man, dahil sa November 13 na nga ang playdate ng KathDen movie, ngayon pa lang ay inaayos na ng fans ang mga gagawing block screenings sa opening day ng part 2 ng ‘Hello, Love, Goodbye’.

Nagpapa-reserve na sila ng mga sinehan ha.

Bongga!