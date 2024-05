Inamin ni dating Armed Forces of the Philippines’ Western Command (AFP Wescom) commander Vice Admiral Alberto Carlos na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang Chinese military attaché subalit nilinaw na wala siyang pinasok na bagong modelo ng kasunduan sa West Philippine Sea.

Sa pagdinig ng Sena¬do sa diumano’y wiretapping ng Chinese embassy, sinabi ni Carlos na nakatanggap siya ng tawag sa telepono noong kaagahan ng Enero mula sa Chinese Military Attaché na nakilalang si ‘Senior Colonel Li’ ng Chinese embassy.

“I did not forge any agreement at the level¬ and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. I am only the commander of the Western Command and not even of the entire West Philippine Sea,” pahayag¬ ni Carlos sa kanyang opening statement.

“As Wescom commander, I have done my very best to provide for the welfare of Wescom personnel. I did not enter into any secret deals that will compromise the interest of our country,” dagdag niya.

Binanggit ni Carlos, tumagal ng tatlo hanggang limang minuto ang usapan sa telepono na sinimulan ng Chinese military attaché. Hindi rin umano siya nagbigay ng pahintulot na i-record ang kanilang usapan. (Dindo Matining)