Limang pasaherong Pinoy ng Singapore Airlines ang kabilang sa nakaranas ng matinding turbulence kaya nag-emergency landing sa Bangkok, Thailand.

Nabatid na nangyari ang insidente habang patungo ng Changi Airport, Singapore mula sa London ang Boeing 777-300ER.

Sinasabing 211 pasahero at 18 crew ang sakay ng Singapore Airlines flight SQ321 na kinabibilangan ng 56 Australian, 47 mula sa United Kingdom, 41 mula Singapore, 23 mula sa New Zealand, 16 mula sa Malaysia, tig-apat mula sa Ireland at US, tatlo mula sa India, tig-dalawa mula Indonesia habang 5 ang mula sa Pilipinas.

Lumilitaw sa unang pagsisiyasat batay na rin sa Flight Radar na posibleng tinamaan ng kidlat ang eroplano sa bahagi ng Myanmar.

Mabilis na isinugod ang 71 pasahero sa pagamutan, 7 sa mga ito ay sinasabing kritikal.

Humingi naman ng dispensa ang airline company at sinigurong sasagutin ang anumang gastusin at bayarin ng mga apektadong pasahero.