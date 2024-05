Don Trollano walastik! SMB nakasampa isang paa sa finals

Semis Game 4 Biyernes: (MOA Arena)

4:30pm – Ginebra vs Meralco

7:30pm – SMB vs Rain or Shine

*Beermen lead series 3-0

NASA PBA Philippine Cup finals na ang isang paa ng San Miguel Beer, ipinagpag ang matinging figthback ng Rain or Shine para ipreserba ang 117-107 panalo sa Game 3 ng semis Miyerkoles ng gabi sa Dasmarinas Arena sa Cavite.

Nalimitahan ng Elasto Painters si June Mar Fajardo pero nakawala naman si Don Trollano para magpakalat ng 20 points kasama ang mga pamatay-sunog na baskets sa endgame.

Nagsumite si CJ Perez ng game-high 23 points, tumapos si Marcio Lassiter ng 21 mula sa 5 for 10 shooting sa 3s at inilista lahat ni Terrence Romeo sa fourth quarter ang kanyang 13 points.

Mula sa field ay 4 of 14 lang si Fajardo tungo sa pinakamababa niya sa series na 11 points bagaman nagbaba ng 11 rebounds.

Nangangamoy sweep ang SMB, puwede nang isara ang best-of-seven sa Game 4 bukas na babalik sa MOA Arena.

“The boys were really composed especially in the last 5 minutes of the game when the score was going down 5, 4,” ani coach Jorge Gallent. “It’s just composure, and we knew where to go pagdating sa end-game.”

Naka-dalawang butata si June Mar sa first half lang at umakyat na sa No. 11 all-time career shotblocks list paalpas kay dating Beerman Yoyoy Villamin (708).

Umagwat ng 10 sa second quarter ang Beermen pero inari ng Painters ang last 6 points ng period para ibaba sa 51-47.

Nailapit pa sa 86-85 ng RoS sa dulo ng third pero sa drive ni Perez bago ang buzzer ay akyat ulit sa 91-85.

Inagaw ng Painters ang trangko 94-93 pero sandali lang dahil agad sumagot ng 6 straight ang SMB, pinagitnaan ng spin-move ni Romeo ang basket ni Don Trollano 99-94.

Huling nakapanindak ang Rain or Shine 109-105 sa tres ni Jhonard Clarito pero agad pinakawalan ni Lassiter ang pamatay-sunog na tres – pang-lima niya sa laro – para sa 112-105 lead 40 seconds na lang.

Paubos na ang oras at sigurado na ang panalo, tumira pa si Romeo ng 3 para sa final tally.

Anim na long-range bombs ang inihulog ni Beau Belga tungo sa 19 points, may tig-14 sina Adrian Nocum, Keith Datu at Clarito pero mailap pa rin ang unang panalo sa Painters sa series. (Vladi Eduarte)