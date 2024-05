Denice Zamboanga purnada bugbugan kay Stamp Fairtex

MULI na namang nabalahaw ang pangarap ni Filipina world title contender Denice “The Menace” Zamboanga sa pinakaaasam na tapak sa ONE Championship Atomweight Mixed Martial Arts bout kontra defending titlist Stamp Fairtex ng Thailand matapos magtamo ng hindi inaasahang injury ang kampeon bago ang nakahandang bakbakan nilansa ONE 167 sa Hunyo 8 sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand.

Sa paglapit ng Pinay fighter mula Quezon City sa kagustuhang maging kampeon, walang magawa ito kundi muling maghintay ng tsansang makatuntong sa title bout matapos operahan sa napunit na meniscus sa tuhod kasunod ng lumabas sa MRI ng Thai.

Bukod sa pagiging magkatunggali sa darating na laban, itinuturing na malapit na magkaibigan nina Zamboanga at Stamp.

“I’m sorry that I didn’t get on stage for everyone to cheer on. I worked hard and I was very focused for this fight. [But] accidents can happen all the time,” wika ni Stamp sa kanyang statement. “I promise that I’ll do my best [in] therapy and I’ll come back the best as well.” (Gerard Arce)