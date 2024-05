Balibol numero uno sa Philippine sports

HINDI lang pang-pamilya, pang-isports pa!

Ito ang hirit ni Philippine National Volleyball Federation (PNVF) President Ramon “Tats” Suzara kasunod ng patuloy na pag-angat at paglobo ng larong balibol sa Pilipinas na mistulang nalampasan na nang husto ang tinaguriang pinakapaboritong pampalakasan sa bansa na basketball.

Mariing inihayag ni Suzara ang pagiging numero-unong pampalakasan sa bansa ng larong pinangungunahan kasunod ng malaking bilang ng manonood sa dalawang magkahiwalay na liga ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) at 8th edisyon ng Premier Volleyball League (PVL).

Kapwa lumista ng halos sa 37,000 na manonood ang dalawang liga sa kasagsagan ng double header na Final Four sa pagitan ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses kontra De La Salle Lady Spikers at UST Golden Spikers at Far Eastern University Tamaraws sa 19,505, na kasabay naman ang semifinal matches ng Creamline Cool Smashers at Chery Tiggo Crossovers at tapatan ng Choco Mucho Flying Titans at Petro Gazz Angels na umabot sa 17, 834.

Umabot naman sa 22,515 manonood sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City sa Game 2 Finals ng UST Golden Tigresses at National University (NU) Lady Bulldogs noong Mayo 15, habang ang bakbakan ng Creamline at Choco Mucho sa Game 2 ng Finals ay pumalo sa 23,162 na umabot ng fifth set pabor sa defending champions noong Mayo 12.

Minsan nang lumikha ng rekord ang volleyball community sa pagitan ng Creamline at Choco Mucho sa pinakamaraming nanood sa kasaysayan ng liga sa 24,459 noong 2023 PVL All-Filipino Conference.

“Number one ang volleyball ngayon na spectator sport sa Pilipinas, because it’s a family entertainment, and the excitement remains there,” pahayag ni Suzara sa nagdaang press-conference ng 2024 AVC Challenge Cup sa Shangri-La Hotel sa Makati City. “The volleyball will not be right now without the fans, the basketball was more on a player experience, but the volleyball is more on fans experience. That’s why it’s the No.1 sport in the world and in the Philippines.”

Kaugnay nito, sasabak ang Alas Pilipinas women’s national team sa 2024 AVC Challenge Cup sa Rizal Memorial Coliseum na binbubuo ng mga manlalaro mula sa PVL at collegiate team na kinabibilangan nina Julia Melissa Morado-De Guzman, Cherry Ann “Sisi” Rondina, Eya Laure, Vannie Gandler, Faith Nisperos, Cherry Nunag, Fifi Sharma, Dell Palomata, Dawn Catindig, Jennifer Nierva, Angel Anne Canino, Thea Gagate, Julia Coronel at Arah Panique,

Tatayong head coach si Jorge Edson Souza de Brito ng Brazil na sumasabak na kontra Australia kahapon, Miyerkoles, na susundan ng laban kontra India sa Biyernes, Iran sa Sabado at Chinese Taipei sa Linggo (Mayo 26), kung saan lahat ay masisilayan sa ganap na alas-6 ng gabi. (Gerard Arce)