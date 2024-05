Bakit maraming may diabetes sa mga Pinoy?

Ang Pilipinas ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo, ayon sa datos ng US Department of Agriculture (USDA).

“The Philippines is expected again to be the largest global rice importer,” ayon sa report ng USDA.

Biruin n’yo, noong nakaraang taon natalo na ng Pilipinas ang China sa pag-angkat ng bigas!

Kumpara sa China, maliit lang ang Pilipinas in terms of population pero mas higit pa sa China ang inaangkat nating bigas.

Bakit ganoon?

Sagot: Dahil napakaraming kinokunsumong kanin ang Pinoy sa agahan, tanghalian, hapunan at maging sa meryenda.

Ang typical o ordinaryong Pinoy ay ‘di mabubusog kapag walang kanin sa hapag kainan.

‘Di baleng walang ulam basta may gabundok na kanin sa kanyang plato ay masaya na ang Pinoy. Puwedeng magdildil ng asin ang Pinoy huwag lang kulangin sa kanin.

Ayaw ng Pinoy ang mga substitute o kapalit sa kanin gaya ng kamote, saging na saba o maging tinapay. Ang kanyang dahilan ay ‘di mapupuno ng mga ito ay kanyang tiyan.

Naalala ko pa noong ako’y police reporter ng Manila Bulletin ng dekadang ’80 (1980’s). Isa sa mga pribilihiyo ng mga police reporter ay libreng pagkain sa canteen ng Bulletin tuwing hapunan dahil ako’y nasa graveyard o night shift.

Natataon naman na kasabay ko palagi ang mga nagtatrabaho sa imprenta ng diaryo sa canteen.

Napansin ng mga trabahador na mas marami akong nilalagay na ulam sa aking plato at kakaunti lang ang kanin.

Pinagtatawanan ako ng mga trabahador dahil kakaunti akong kumain ng kanin samantalang sila ay gabundok ang kanin at kakaunti ang ulam.

Fast forward sa panahon ngayon: Karamihan sa mga trabahador noon ay nagkasakit ng diabetes at marami sa kanila ay nagda-dialysis na.

Napakaraming Pinoy na may diabetes dahil sa malakas silang magkonsumo ng kanin.

Kahit na anong payo ng mga eksperto na lumipat sa substitute ng kanin—gaya ng kamote, saging na saba o mais—ay di matitinag ang Pinoy dahil ang ka