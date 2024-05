ISANG low pressure area (LPA) ang binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine area of responsibility (PAR).

“As of 8 AM today, the cloud cluster east of Mindanao, outside the PAR, has developed into a Low Pressure Area (LPA),” anang Pagasa.

Ayon sa pagtataya ng Pagasa, maaaring pumasok ang LPA sa PAR ngayong Miyerkoles ng gabi o Huwebes ng umaga at posibleng makaapekto at mag-landfall sa Bicol Region o Eastern Visayas area pagsapit ng Biyernes o Sabado.

“Development into TD (tropical depression) not ruled out but less likely,” anang weather bureau.

Sakali namang maging tropical depression at papasok sa PAR ang binabantayang LPA, tatawagin itong “Aghon.”

Ayon pa sa Pagasa, nakikita nila ang isa pang scenario na kung saan ang LPA ay “recurve” sa ibabaw ng Philippine Sea malapit sa Bicol Region-Eastern Visayas at magiging tropical depression sa Biyernes o Sabado. (VP/Natalia Antonio)