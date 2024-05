Ano’ng say mo Marco? Cristine Reyes ‘Videoke Queen’

Mukhang silent videoke addict ang magandang aktres na si Cristine Reyes.

Dalawang beses na namin siyang na-witness na kumanta lately at live, ha! And in fairness, gaya ng ate niyang si Ara Mina, may boses din si AA (palayaw ni Cristine).

She can indeed carry a tune. Isa rin kasi ‘yon sa requisite para maging finalist sa ‘Starstruck’, kung saan siya nagsimula noong 2003.

Anyway, una namin siyang napakinggan sa launch ng bagong ride-hailing app na PeekUp, kung saan CEO ang bayaw niyang si Dave Almarinez (asawa ni Ara).

Kumuha pa siya ng lalaking ka-duet sa audience at kinanta nila ang ‘Bakit Ngayon Ka Lang’. Hindi nagpakabog si AA sa mama na mukhang tambay din ng videoke-han.

A few days after, nayaya na naman siyang kumanta sa surprise birthday party ni Ara sa isang posh resto-bar sa BGC. Ni hindi siya nagpapilit, nang tawagin para kumanta.

Nag-duet sila ni Ara ng ‘Torn’ ni Natalie Imbruglia at ‘Kiss Me’ ng bandang Sixpence None The Richer.

Feel na feel ni AA ang pagkanta habang busy ang boyfriend niyang si Marco Gumabao sa pagkuha ng video niya. And at some point humiling pa siya ng palakpak. Hahaha!

“Palakpak naman kayo diyan!” hirit niya sa audience composed of family and friends.

Medyo nanibago kami kasi may pagka-introvert si AA. Tango lang kung bumati ‘yan at hindi magsasalita kundi ikaw ang mauuna. Pero ‘pag pala may hawak na mic at kumakanta, ume-extrovert din pala siya.

Baka naman kino-consider na rin niyang rehearsal ‘yon bilang may spot number sila ni Ara sa 30th anniversary concert nito sa July 11 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay.

‘Yun na! (Anna Pingol)