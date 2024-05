Aasahang hindi gagalaw ang presyo ng ilang mga produkto sa pagpasok ng La Niña sa loob ng dalawang buwan matapos ang voluntary price freeze ng limang malalaking manufacturers sa bansa.

Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Atty. Amanda Nograles, nagsabi na ang limang malalaking manufacturers sa bansa na hindi sila magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto simula sa katapusan ng Hunyo at Hulyo, kasabay nang pagdating ng La Niña.

“Mayroon na tayong limang major manufacturers na nagsabing hindi gagalaw ang presyo ng mga bilihin na ibinebenta nila; voluntary po iyan on the part of the manufacturers for a period of 60 days,” ani Nograles.

Kasama sa voluntary price freeze ang mga processed meat, gatas, bottled water, instant noodles at iba pa. ¬(Aileen Taliping)