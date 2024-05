3YO & Above Maiden Race matinding laban

MAGKAKASUBUKAN sina Golden Petita at Giselle’s Princess pagharap nila sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga Biyernes sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

May distansiyang 1,200 metro, makakatagisan din ng bilis nina Golden Petita at Giselle’s Princess ang anim pang kalahok sa event na nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner.

Makakalaban nina Golden Petita at Giselle’s Princess sina Crown Prince, Bread N Butter, Bumabaga, Peer Less, Breakthrough at Memory Of The Sun.

Gagabayan ni jockey Noel C. Lunar si Golden Petita, habang sasakyan ni O’Neal Cortez si Giselle’s Princess sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Pakakawalan ang nasabing karera sa unang race sa alas-5 ng hapon, simula rin ng winner take all (WTA) na isa sa paboritong tayaan ng mga karerista.

Samantala, pitong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) kaya tiyak na masisiyahan ang mga mananaya sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)