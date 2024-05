Iba pala ang dahilan ng pagluha ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa noong Lunes nang magbitiw si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Se­nate president kapalit ni Senador Francis “Chiz” Escudero.

Wala pala itong kina­laman sa pagsaludo at pagpapasalamat ni Zubiri sa pagiging loyal ni Dela Rosa.

Ito’y matapos isiwalat ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na kabilang si Dela Rosa sa pu­mirma sa resolusyon para mapatalsik si Zubiri.

“Kaya ako napaiyak. Hindi naman sa sama ng loob. Parang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo ‘yung giyera para sa kanya,” paliwanag ni Dela Rosa.

“Because I’m one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission as akin e talagang i-secure ‘yung ang aking partido, ‘yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya,” dugtong pa niya.

Nilinaw naman ni Dela Rosa na pumirma lang siya nang makitang panalo na si Escudero sa bilang ng mga senador. Kailangan lamang ang pirma ng 13 senador para mapatalsik si Zubiri pero umabot sa 15 ang lumagda.

Inamin naman ni Zubiri na masama ang loob niya kay Dela Rosa. Hindi raw niya matanggap at maunawaan ang ginawa ng senador na para sa kanya ay “strangest” na nakita nito sa buong buhay niya sa politika.

Ayon kay Zubiri, kinausap siya ni Dela Rosa nitong Martes pero sinabihan niya itong bigyan siya ng panahon para makapag-isip.

Inihayag ni Zubiri na noong tumakbo si Dela Rosa sa pagka-senador, sinuportahan at itinaas pa nito ang kanyang kamay sa harap ng kanyang kababayan sa Bukidnon. (Dindo Matining/Reymund Tinaza)