Naghain kamakailan si Bicol Saro Party-list Cong. Brian Raymund Yamsuan ng panukalang batas na may layuning magkaroon ng regular na konsultasyon sa pagitan ng homeowner’s associations (HOAs) at local government units (LGUs).

Ayon kay Yamsuan, ito ay para matiyak na mapaparating ng mga HOA ang kanilang mga hinaing, plano o suhestiyon sa kanilang LGU at para mapaganda ang paghahatid ng serbis­yo ng gobyerno sa mamamayan.

Nakasaad sa kanyang panukalang batas na House Bill (HB) 10386 na dapat na dalawang beses kada taon ang maging pagpupulong ng HOA at ng LGU na sumasakop dito.

“Ang mga LGU at HOA ay maaring mag-partner pagdating sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa kani-kanilang mga komunidad. Ang pagkakaroon ng mekanismo para makapag-usap sila ay magpapalakas sa ganitong partnership at magtitityak na ang mga homeowner ay mabibigyan ng boses sa mga isyung apektado sila,” ani Yamsuan.

“Bukod diyan, ang mga HOA ay direktang nakakausap ang mga tao sa kanilang komunidad, kaya’t may mahalaga silang papel para matulu­ngan ang mga LGU na maipatupad ng maayos at epektibo ang mga programa at proyekto ng gobyerno, pati na ang paghahatid ng mga essential services sa ating mga kababayan,” dagdag pa ni Yamsuan.

Inihain ang HB 10386 ni Yamsuan, na isang dating assistant secretary of the Department of the Interior and Local Government (DILG) matapos na makipagpulong sa iba’t ibang HOA sa Parañaque, kung saan matagal na siyang naninirahan.

Ang panukalang “bi-annual” o dalawang beses kada taon na pagpupulong ng mga LGU at HOA ay pag-amiyenda sa Section 18 ng Republic Act 9904, o ang Magna Carta For Homeowners and Homeowners’ Associations.

Sinabi ni Yamsuan na ang pagkakaroon ng regular na konsultasyon sa pagitan ng mga LGU at HOA ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga homeowner. Ito ay para na rin maging katuwang ng mga lokal na pamahalaan ang may 24,700 na HOA sa bansa sa pagpapatupad ng mga programa at kautusan ng gobyerno, lalo na kapag panahon ng krisis.

Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, naging epektibong katuwang ng gobyerno ang mga HOA para maipatupad ang mga community quarantine at health protocols, at gayundin ang paghahatid ng impormasyon patungkol sa mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng virus, ayon kay Yamsuan.