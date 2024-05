Walang sustento sa anak ng ex, lespu kalaboso

INARESTO ng Philippine National Police – Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) ang isang dating pulis matapos ireklamo ng dati nitong kinakasama dahil sa hindi nito pagbibigay ng sustento sa kanilang naging anak sa Capas, Tarlac.

Kinilala ni IMEG Director Police Brig General Warren de Leon, ang naarestong suspek na si dating PO1 Henry Narciso Bais, 49, residente ng Zone 3, Brgy. Patling, O’donnell ng nasabing bayan.

Si Bais ay dinakip alas-10:30 ng umaga nitong Sabado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Capas, Tarlac Regional Trial Court (RTC) sa kasong paglabag sa sec 5A ng Republic Act 9262 o mas kilala sa tawag na Violence Against Women and Childrens Act of 2004.

Ang naarestong suspek ay kasalukuyang nakakulong sa Capas Municipal Police Station (MPS) upang sumailalim sa dokumentasyon.

Paalala naman ni de Leon sa mga pulis na tumayo bilang isang magulang at gawin ang responsibilidad lalo na sa pamilya dahil malaki ang magiging epekto ng hindi pagsuporta, pinansyal man o kahit anong bagay sa mga anak at mahal sa buhay. (Edwin Balasa)