Wagi ang abs: Anne Curtis kinabog mga bagets sa ganda, alindog

Iba talaga ang determinasyon ni Anne Curtis sa pag-aalaga ng kanyang katawan.

Na dahil may anak na nga siya, kaya mas doble talaga ang ginagawa niyang pag-i-exercise.

Sa Instagram story nga niya ay makikitang maaga pa lang ay nasa gym na siya, nagpapaganda ng katawan.

Kaya naman, sa latest photo niya, inggit na inggit sa kanya ang mga kababaihan, pati na rin ang mga kalalakihan, dahil sa nagmumurang abs niya, ha! Agaw atensiyon nga ang abs niya.

Habang sinusulat ito ay nasa Bangkok, Thailand si Anne, at nagsu-shoot (endorsement). At may kinalaman kaya `yon sa ganda ng kanyang katawan?

Anyway, heto nga ang sabi ng mga faney:

“Dayum abs.”

“Annefresh mo talaga.”

“Grabe ‘yung steak, ang sarap. Saan mo nilagay `yan? Bakit may abs pa rin?”

“Working x enjoying = best work.”

“Fresh so much. Have a good time in Thailand.”

“So pretty and fresh. Grabe naman ang abs. Where did all that food go? Did the steak decide it couldn’t handle your workout?”

“Ano talaga pinunta mo riyan? Work o food? Hahahaha.”

“I love your face pic. No filter and forever stylish.”

“Look at the cut. Love it.”

“Love the look, so blooming.”

Well, iba pa rin talaga si Anne, di ba? Na kahit sangkatutak na bagets pa ang maglantad ng kanilang alindog sa social media, lampaso pa rin sila ni Anne, na ang edad na ngayon ay 39 na, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)