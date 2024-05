Tourism ambassador: Melai Cantiveros nangabog sa Korea

Ang bongga ni Melai Cantiveros dahil nakuha siya bilang Honorary Ambassador ng South Korean Tourism.

Sa kanyang Instagram account ay shinare ni Melai ang mga photo sa naganap na appointment ceremony kung saan mababasa sa wall ang bagong tawag sa kanya bilang Philippines’ New Gen Comedy Queen.

Kasama niya sa nasabing appointment ang mister niyang si Jason Francisco, kanyang inang si Virginia Cantiveros, at mga anak na sina Mela at Stela.

Ang nasabing appointment ay bahagi ng ‘Family Fun in Korea’ campaign ng Korea Tourism Organization.

Sa kanyang caption ay binida ni Melai ang kanyang pagiging ambassador at ng kanyang pamilya, “Kamsahamnidaa mga Kamsamii kung ‘di dagul sa inyo ‘di kami mapipili na maging ambassador and ambassadress ng KTO @ktomanila as Korean Tourism Ambassador Family.”

Dagdag pa niya, “This opportunity ay para sa inyo nga Kamsamii, ipapakita namin sa inyo ang mga happiness namin dito sa Korea, medyo ‘di lang ako naka update dahil nagkaroon ng emergency.”

Nagpasalamat din siya sa mga nagdasal sa kanyang anak na si Stela na nagkasakit.

“Thank you sa inyong prayers na okay na ang health ng Baby Stela namin.”

Sa huling part ng kanyang post ay shinare niya ang kanyang bagong achievement sa fans ng kanyang family.

“This appointment ay para sa ino at inaappoint namin kayo mga Kamsamii na Best Viewers Awards. Salamat, Kamsamii sa inyong support. Sarangheyoooooooo.”

Inulan naman ng pagbati ang nasabing post mula sa kanyang mga fans at mga kasamahang artista gaya nina Jolina Magdangal, Alora Sasam, at Jennica Garcia.

Congratulations, Melai! (Byx Almacen)