Repeat pregnancy ng mga menor de edad sumirit

Naalarma ang gobyerno sa mataas na bilang ng repeat pregnancy sa mga menor dead na ang iba ay nabuntis ng mga senior citizen.

Sa Bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni Mylin Mirasol Quiray ng Commission on Population and Development na tumaas ng 22,000 ang mga kabataang edad trese, katorse at kinse na nabuntis ng dalawa hanggang tatlong beses pagkatapos ng pandemya.

Isa aniya sa dahilan ng paulit-ulit na pagbubuntis ng mga batang ina ay dahil pinapayagan na ng mga magulang na magsama ang mga ito at nang nakabuntis sa halip na gabayan ang mga ito.

“Na-alarm kami ngayon kasi more than 20,000 iyong repeat pregnancy ibig sabihin, nabuntis na tapos nabuntis ulit ng second, third and fourth time. Kasi usually kapag nabubuntis, pinagsasama iyong nakabuntis at saka yung nabuntis na kabataan,” ani Quiray.

Ang pinakabatang naitalang nabuntis aniya ay siyam na taong gulang, subalit ang karaniwang batang ina ay edad katorse at kinse at ang nakabuntis ay mga senior citizen.

Hindi naman masabi ni Quiray kung ang mga batang nabuntis ng mga lolo ay naabuso o tinakot at ito ay nakakaalarma kaya dapat na protektahan ang mga kabataan.

“Nandito tayo sa 13, 14, 15 tapos ang nakabuntis ay mga senior citizen, 60 and above, mayroon doon sa data, makikita po natin,” dagdag ni Quiray.

Dahil dito, nais ng Commission on Population and Development na mapagtuunan ang problemang ito upang hindi lumobo ang populasyon, magkaroon ng psycho-social healing at magkaroon ng parental consent mula sa mga magulang na mag-family planning ang mga batang ama at ina dahil kapag menor de edad pa ay bawal ang mag-family planning. (Aileen Taliping)