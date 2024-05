Binati ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co ang kapwa Bicolano nito na si Sen. Francis Escudero na nahalal bilang Senate president.

“As a fellow Bicolano, I’m immensely proud to witness Sen. Chiz Escudero’s remarkable achievement. His election as Senate president is a testament to his unwavering dedication, exemplary leadership, and steadfast commitment to serving the Filipino people,” sabi ni Co.

Sinabi ni Co na ang malalim na pag-unawa ni Escudero sa proseso ng lehislatura at ang kanyang adbokasiya sa mabuting pamamahala ay pagpapakita ng kakayanan nitong magtrabaho patungo sa ikabubuti ng lahat.

Isa umano sa mga unang isinulong ni Escudero ay ang Tax E­xemption for Minimum Wage Earners and Increased Tax E­xemptions (Republic Act 9504) at mayroon din itong mahalagang ginampanan sa pagsa­sabatas ng Anti-Vagrancy Law (RA 10158), Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act (RA 10353) at Anti-Torture Act (RA 9745). (Billy Begas)