Muling humina ang halaga ng piso kontra dolyar matapos sumampa ng P58 ang halaga ng bawat dolyar sa kalakalan nitong Mayo 21.

Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang piso nitong Martes sa P57.97 at agad na dumausdos sa P58.20 dakong alas-11:00 nang umaga.

Noong Lunes, nagsara ang palitan sa P57.9 bawat $1, na siyang pinakamahina na sa loob ng 15 buwan.

Binanggit ni Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Gov. Eli Remolona ang malakas na dolyar nitong mga nakalipas na linggo.

Sakaling lumagapak nang husto ang palitan ng piso kontra dolyar, sinabi ni Remolona na doon pa lamang papasok ang BSP para makontrol ang pagdausdos ng halaga ng piso.