Pinadadagdagan ng gobyerno ang mga barkong magbabantay sa mga karagatang sakop ng Pilipinas sa West Phi­lippine Sea (WPS) kasunod ng bagong regulasyon ng China Coast Guard (CCG) na huhulihin ang sinumang makita sa WPS.

Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nag-utos na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at National Security Adviser Secretary Eduardo Año sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na paigtingin ang presensiya ng mga barko at presensiya ng kanilang puwersa sa WPS.

Hindi aniya inaalis ng gobyerno na baka totohanin ng CCG ang panghuhuli at makompromiso ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino sa karagatan.

“But just in case na gawin nila ito, nag-utos na ang ating Pangulo at NSC adviser Año na paigtingin ang presensiya, kumbaga police visibility,” ani Malaya. (Aileen Taliping)