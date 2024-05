Pakistani na may dyowang Pinay, 5 taon na ang residence visa

Good news sa mga Pakistani na may asawang Pinay!

Sa isang Facebook post, sinabi ng Pakistan Embassy sa Pilipinas na magbibigay ang Department of Foreign Affairs (DFA) ng 5-taon residence visa sa mga Pakistani na may asawang Pinay.

“Philippine DFA through their official note addressed to Pak Amb. Dr Imtiaz A. Kazi dated 15 May 2024 has referred to Ambassador’s efforts for 5 yr RP for Pakistanis and conveyed their OFFICIAL APPROVAL for grant of 5-year long Residence Visa to Pakistanis married to Filipina spouses,” saad sa post.

Sa tala ng DFA, isang circular ang inilabas sa lahat ng ahensyang kinauukulan at ang Bureau of Immigration ay inatasan na ipatupad ang desisyong ito.

Nagpasalamat naman si Pakistan Ambassador Dr Imtiaz A. Kazi sa mga Pakistan-community na naninirahan sa Pilipinas gayundin sa mga office bearer at direktor ng Pakistan Philippines-Friendship Association para sa suporta ng mga ito.

Sinabi pa ng embahada ng Pakistan na umaasa silang patuloy na makikipagtulungan sa mga komunidad sa pagresolba ng usapin hinggil sa kinakaharap ng Pakistan community sa bansa. (VP)