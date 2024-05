Pag-iingat laban sa pekeng gamot

Lubhang nakakabahala na ang pagkalat ng mga pekeng gamot sa merkado.

Hindi lang po mga pekeng bersyon ng mga gamot na mabibili nang walang reseta, tulad ng paracetamol, ibuprofen o mga gamot sa ubo at sipon ang binebenta. Maging mga pekeng bakuna na maaring maging sanhi ng malubhang pagkakasakit o pagkamatay ay binebenta ng mga walang konsensyang negosyanteng ang tanging layunin lamang ay magkamal ng malaking kita.

Kamakailan lang po ay nagpalabas ng babala sa publiko ang Food and Drug Administration (FDA) patungkol sa pekeng gamot na Equirab, na isang anti-rabies serum. Ito po ay gamot na ini-injection kapag nakagat ng aso o iba pang hayop para makaligtas sa sakit na rabies.

Nauna po rito ay nagbabala rin ang FDA sa kumakalat na pekeng anti-tetanus vaccine na tinuturok rin para maiwasan ang sakit na rabies. Ito po ang pekeng bersyon ng gamot na Tetagam.

Iba po ang mga warning na ito ng FDA sa mga sinasabing “unregistered product.” Maari kasing hindi peke ang gamot pero hindi lang naipaalam at naiparehistro sa FDA. Ito pong mga public advisory ng FDA laban sa mga tinatawag na “counterfeit drugs” ay talamak na mga peke dahil iba ang nilalamang mga ingredients o iniba ang label. Minsan naman, ang pekeng gamot ay walang laman na kahit anong makakatulong para gumaling ang uminom nito.

Karamihan sa mga nagkalat na mga ganitong pekeng gamot ay mabibili online. Mas mura ang mga pekeng gamot kaysa sa mga binebenta sa botika para mahikayat ang konsyumer na tangkilikin ang mga ito.

Kahit sa TikTok ay binebenta ang pekeng gamot. Sa Estados Unidos, nadiskubre ng mga awtoridad na ang isang influencer sa TikTok ay nagbebenta ng pekeng Ozempic na gamot para sa may diabetes pero marami ang gumagamit para makapagpapayat. May iba pang binebenta ang influencer na pekeng gamot para pampapayat na nagdulot ng matinding sakit ng ulo, pagsusuka, sakit sa tiyan at impeksyon sa baga, ayon sa mga awtoridad.

Bago pa maging grabe ang problema ng counterfeit medicines sa ating bansa, dapat ay mapaghandaan na po ito para magdalawang-isip ang mga nagbabalak na pagkakitaan ang ganitong panlilinlang sa kapwa.

Kaya naman po tayo ay naging co-author ng House Bill 3984 na ang layunin ay mabigyan ng matinding parusa ang mapapatunayang nagprodyus, nagbenta, nag-import, namahagi, nag-donate, nag-export o nagmay-ari ng mga pekeng gamot na may halagang P1 million o higit pa.

Nakasaad sa bill na ang ganitong krimen ay tatawaging economic sabotage kaya’t ang parusa ay habang-buhay na pagkabilanggo at multa na aabot sa P10 million. Ito rin ang magiging parusa kapag ang pekeng gamot ay napag-alamang naging sanhi ng pagkamatay ng uminom nito.

Kasama ko po sina Cong. LRay Villafuerte, Cong. Migz Villafuerte at Cong. Hori Horibata—na mga kinatawan ng Camarines Sur—sa pag-akda ng HB 3984. Pagsusumikapan po naming maipasa ito sa Kongreso.

Pero hindi lamang po malakas na batas ang kailangan natin para mapagtagumpayan ang kampanya laban sa mga pekeng gamot. Dapat po ay kumikilos din ang kapulisan, ang Bureau of Customs, at iba pang awtoridad kasama ang FDA. Bukod diyan ay kailangan din tayong makipagtulungan sa pribadong sektor at gayundin sa ibang bansa dahil ang problema sa pekeng gamot ay nangyayari rin sa iba’t ibang panig ng mundo.

Hindi tayo dapat magsawalambahala dahil buhay ang nakataya rito.