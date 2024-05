Tumatanggap na ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) ng reservations for lectures and shows sa kanilang kauna unahang planetarium sa Mindanao.

Matatagpuan ito sa El Salvador City, Misamis Oriental.

Ang El Salvador planetarium ay ang pinaka modern sa bansa na magbibigay ng exceptional virtual experience ng mga cosmo.

Tinatayang nasa P35 milyong pondo ang inilaan para sa nasabing planetarium na aabot sa 755-square-meter ang laki.

Tampok dito ang astronomical observatory, dome-shaped projection theater ng constellations, planets, at ibat ibang astronomical phenomena.

Mayroon din itong gallery hall at conference room.

Sinimulan ng Department of Science and Technology-PAGASA ang inagurasyon nito sa pangunguna ni Secretary Renato Solidum Jr. at iba pang opisyal ng Misamis Oriental noong Biyernes, May 17, limang taon makalipas isagawa ang groundbreaking ceremony.

Pinag aaralan na rin ng DOST-PAGASA na magtayo pa ng planetarium project sa Cebu ngayong taon. (Natalia Antonio)