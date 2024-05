Hinikayat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga dayuhang mamumuhunan sa sumali sa Build, Better, More infrastructure program ng kanyang administrasyon.

Sa kanyang pagdalo sa Indo-Pacific Business Forum nitong Martes sa Taguig City, sinabi ng Pangulo sa mga dayuhang investor na maraming oportunidad para mamuhunan sa imprastruktura, patunay aniya rito ang 185 na priority projects ng kanyang admi­nistrasyon sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng P9.5 trillion para sa target na maging susunod na logistics hub ang Pilipinas sa Asya.

Mahalaga aniya ang mga pamumuhunan upang makamit ang tagumpay ng mga proyekto.

“Therefore, we invite foreign investors to participate in this endeavor through public-private partnerships, engineering, procurement and construction contracts, and for feasibility studies, as well,” anang Pangulo.

Binanggit din ng Presidente ang Public-Private Partnership para mas maging episyente ang pagsasama ng gobyerno at pribadong sektor. (Aileen Tali­ping)