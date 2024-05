Lovi Poe nilait sa kulay, maliit na boobs

Puring-puri si Lovi Poe ni Miss Grace Angeles, na sabi nga, bukod sa super ganda, super seksi, ay super bait pa.

Kaaliw nga si Lovi na kahit sino ang makatrabaho ay laging pinupuri ang ugali niya.

Pero alam niyo ba na lumaki si Lovi na nakaranas ng mga panlalait?

Naikuwento nga niya sa presscon, contract signing ng SCD (Skin Care Depot) bilang endorser, ang naging karanasan niya noong bago-bago pa lang sya sa showbiz!

Kasi nga, nilait daw ang skin color niya na morena nga, lalo na ang dibdib niya, na flat chested nga raw.

Pero ginamit daw niya ‘yon para gaming inspirasyon. Hindi nga sya nagpatalo sa mga masasakit na mensahe sa kanya.

Pero naisip ba ni Lovi na magpaputi noon para lang pagbigyan ang mga kritiko niya at bumagay sa showbiz?

“Actually parang I had a moment noon na dapat magpaputi ako. Until one time I remember na I’m having a conversation, na I was stubborn kasi talaga sa mga alaga ng manager ko.

“Parang nasabi ko, eh ano kung dark skin color ako? Or flat chested ako?

“Ang sabi ko na lang basta gagalingan ko na lang. Kasi sino pa ba magmamahal sa sarili mo kundi ikaw, di ba?

“So hindi na sya naging isyu sa akin, hindi na ako affected. So what? Ganun ang naging attitude ko.

“I’m happy where I am now. Hindi ako nagpatalo sa mga ganung panlalait. Hindi na sya nakaapekto sa akin.

“Naging masaya ako sa ginagawa ko,” sey ni Lovi.

Hindi ba niya naisip na magpalaki rin ng boobs?

“I’ll be honest naisip ko rin na parang, should I? Pero I’m so paranoid kasi sa mga ganiyan, and I’m happy naman na hindi ko ginawa.

“Pero nakakainggit din kapag may nakikita akong mga taong may big boobs.

“Sana all! Hahahaha!”

“Pero now na may husband na ako, I don’t need to have a boob job! Hahaha!” sabi na lang ni Lovi.

Well, nangako nga si Miss Grace na hahaba pa ang kontrata niya with Lovi bilang endorser nila. (Dondon Sermino)